Первая в Омской области солнечная электростанция открылась на НПЗ "Газпром нефти"

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Солнечная электростанция мощностью 1,2 МВт запущена в эксплуатацию на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть"). Использование возобновляемых источников электроэнергии позволит дополнительно уменьшить нагрузку от традиционной электрогенерации на экологию Омска, что соответствует одной из целей майского указа президента РФ Владимира Путина по снижению выбросов в атмосферу.

"В Омской области в среднем 308 солнечных дней в году - и эти природно-климатические условия нашего региона надо использовать. И компания "Газпром нефть" - первая, кто сделала шаг в использовании солнечной электроэнергии. С одной стороны, это снижение стоимости электроэнергии для компании, с другой - решение экологических вопросов, так как мы сможем уходить от сжигания угля и других видов топлива. И тут важен сам пример - показать другим предприятиям, что можно использовать возобновляемые источники энергии", - сказал журналистам после церемонии открытия электростанции губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам генерального директора Омского нефтезавода Олега Белявского, затраты на электроэнергию в процессе переработки нефти составляют почти 50%. "Данная генерация позволит обкатать те технологии, которые существуют. <…> Мы планируем и дальше развивать это направление, в планах нарастить солнечную генерацию до 20 МВт. Это достаточно серьезная цифра, больше 10% от потребления завода сегодня", - отметил Белявский.

Новую станцию построила компания "Хевел". Директор бизнес-единицы "Инжиниринг и Генерация" группы компаний "Хевел" Олег Шуткин рассказал журналистам, что расчетная годовая выработка станции составит 1,2 млн кВт ч. Такой объем эквивалентен сжиганию более 1,8 тыс. тонн угля и позволит избежать более 5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ.

Установленные на станции инновационные солнечные модули отечественного производства входят в топ-5 по показателю эффективности, способны работать не только при прямом, но и при рассеянном солнечном свете. "И это двусторонние модули, которые позволяют вырабатывать электроэнергию из отраженного света, в частности от снега. Это до 30% дополнительной выработки зимой и до 10% - летом", - сказал Шуткин.

Он уточнил ТАСС, что гарантия на модули составляет 25 лет, за этот срок их эффективность упадет не более чем на 25%. "Уже достраиваются другие электростанции [c этими модулями] в России и Казахстане, но на этой пилотной установке они применены впервые. Со следующего годы все панели, выпускаемые "Хевел", будут произведены по данной технологии", - подчеркнул представитель ГК "Хевел".