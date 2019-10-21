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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Глава РФПИ заявил, что иностранные инвесторы обеспокоены делом Калви

Оно "не способствует инвестиционному климату в России", передал комментарии инвесторов Кирилл Дмитриев

ГОРКИ, 21 октября. /ТАСС/. Дело Майкла Калви обсуждалось в понедельник на деловом завтраке членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Тема Калви была обозначена на завтраке, который был утром с КСИИ со всеми иностранными инвесторами", - сказал Дмитриев. По его словам, во время завтрака "прозвучали комментарии, что это (дело Калви - прим. ТАСС), безусловно, беспокоит и не способствует инвестиционному климату в России".

Глава РФПИ уточнил, что на деловом завтраке присутствовали министры правительства РФ. Позже в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание КСИИ. Дмитриев не стал отвечать на вопрос, поднималась ли тема дела Калви на заседании КСИИ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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