Глава РФПИ заявил, что иностранные инвесторы обеспокоены делом Калви

ГОРКИ, 21 октября. /ТАСС/. Дело Майкла Калви обсуждалось в понедельник на деловом завтраке членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Тема Калви была обозначена на завтраке, который был утром с КСИИ со всеми иностранными инвесторами", - сказал Дмитриев. По его словам, во время завтрака "прозвучали комментарии, что это (дело Калви - прим. ТАСС), безусловно, беспокоит и не способствует инвестиционному климату в России".

Глава РФПИ уточнил, что на деловом завтраке присутствовали министры правительства РФ. Позже в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание КСИИ. Дмитриев не стал отвечать на вопрос, поднималась ли тема дела Калви на заседании КСИИ.