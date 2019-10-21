Глава РФПИ заявил о намерении американского бизнеса развиваться в России

ГОРКИ, 21 октября. /ТАСС/. Компании из США намерены развивать бизнес в России. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В основном американские компании нацелены на наращивание бизнеса в России", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что с предпринимателями из США на заседании "был очень позитивный диалог".

"[На заседании КСИИ] было довольно много инвесторов из американских компаний", - отметил глава РФПИ. Он напомнил об исследовании, показавшем, что по количеству новых проектов в РФ Соединенные Штаты лидируют по сравнению с любыми другими странами. По его мнению, это говорит о том, что "американский бизнес, несмотря на имеющиеся ограничения, больше всего среди всех стран открывает проектов в России". "Выступало [на заседании КСИИ] много представителей американского бизнеса, которые в основном комментировали свои индустриальные рекомендации, предложения, как развивать фарминдустрию, другие индустрии", - уточнил Дмитриев.