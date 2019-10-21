Минфин предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минфин России предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт до 57 рублей с 49 рублей за 1 л, говорится в пояснительной записке к проекту приказа, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"После установления в конце 2015 г. минимальных цен на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 49 рублей за 1 л безводного спирта (приказ Росалкогольрегулирования от 21 сентября 2015 г. N 283), указанная минимальная цена не индексировалась. Так, проектом приказа предлагается установить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 57 рублей за 1 л безводного спирта", - говорится в проекте.

Указанная цена сформирована путем индексации на суммарный уровень фактической инфляции в 2016-2018 годах и прогнозный уровень инфляции на 2019 год в размере 3,8%.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Росалкогольрегулирование в конце 2015 года повысило минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья с 43 до 49 рублей за 1 л. Тогда сообщалось, что цена повышается в связи с увеличением тарифов на газ и электроэнергию в 2015 году относительно 2014 года, а также с учетом изменения стоимости основного пищевого сырья при производстве этилового спирта и индексации цен с учетом инфляции.