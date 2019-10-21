Власти Петербурга введут налоговый вычет для промпредприятий и железнодорожного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует ввести инвестиционный налоговый вычет для промышленных предприятий, в том числе ОПК, и для организаций железнодорожного транспорта, чтобы обеспечить их модернизацию. Проект поправок в городской закон о налоговых льготах принят в понедельник на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

"Налоговый вычет призван оказывать поддержку прежде всего тем отраслям, которые имеют большой потенциал для роста. Сегодня мы можем дать предприятиям налоговые послабления, но мы ждем от них инвестиций, ускорения роста, создания новых рабочих мест. Все это должно отразиться на существенном пополнении городского бюджета и на создании высокотехнологичных рабочих мест для петербуржцев", - сказал он на совещании в Смольном.

Как рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, "выделены два направления, первое - это промышленность, на ее долю приходится более 20% валового регионального продукта, 48% совокупных налоговых поступлений и серьезный экспортный потенциал; второе направление - это использование инвестиционного налогового вычета для развития внутригородского железнодорожного сообщения, которое является составной частью транспортного каркаса города".

По данным Москаленко, более половины основных средств в промышленной сфере нуждаются в обновлении. "Износ основных фондов предприятий продолжает расти, и на сегодня составляет около 50%, а по категории машины и оборудование достигает 58%", - уточнил он.

Отдельный акцент, по его словам, будет сделан на поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса. Перед предприятиями этого сектора стоит задача обеспечить диверсификацию и увеличить выпуск гражданской продукции до 30% к 2025 году и до 50% - к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет менее 20%.

"Механизм инвестиционного налогового вычета позволит предприятиям реинвестировать экономику по налогу на прибыль в свое производство, тем самым уменьшить объем кредитных ресурсов, сократить срок их возврата и пополнить недостающее финансирование", - сказал глава комитета по экономической политике.