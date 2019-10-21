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Внешнеторговый оборот на Дальнем Востоке вырос на 15% за девять месяцев

Он составил $25,9 млрд

ТАСС, 21 октября. Внешнеторговый оборот предприятий в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) за девять месяцев 2019 года увеличился на 15%. Как сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, товарооборот составил $25,9 млрд.

"По сравнению с тем же периодом 2018 года, [когда оборот составлял $22,5 млрд], стоимость товарооборота увеличилась на 15%. Импорт за девять месяцев увеличился на 23,3% и составил $16 млрд (61,7% товарооборота). Экспорт за девять месяцев увеличился на 3,8% и составил $9,9 млрд (38,3% товарооборота)", - говорится в сообщении.

Физический объем товарооборота при этом сократился на 3,2% - до 34,5 млн т.

Важнейшими товарами при экспорте стали минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки - 41,7% стоимости, рыба, ракообразные и моллюски - 26%, древесина и изделия из нее - 8,3%, летательные аппараты - 8,2%.

Основная доля внешнеторговых отношений предприятий Дальнего Востока приходится на Китай (48% стоимости товарооборота), Японию (18,6%) и Республику Корею (15,3%). Товарооборот с Китаем вырос за отчетный период на 17,1%, с Японией - на 2%, с Кореей - на 7,8%.

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