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Торговая война

США могут не ввести пошлины против Китая в декабре при успехе на переговорах

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу отметила "большой прогресс" на двусторонних переговорах и консультациях

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Администрация США готова рассмотреть вопрос об отказе от запланированного на 15 декабря введения в силу пошлин на импорт дополнительных товаров и услуг из Китая, если торгово-экономические переговоры будут продолжать идти в позитивном ключе. С таким заявлением выступил в понедельник в интервью телеканалу Fox Business глава Национального экономического совета (НЭС) Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы достигли большого прогресса", - отметил он, комментируя ход упомянутых выше двусторонних переговоров и консультаций. "Я считаю, что мы очень близки к договоренности о финансовых услугах и стабилизации валюты. По сути речь идет о сделке под эгидой МВФ", - продолжал Кадлоу, подтвердив то, что КНР приступила к закупкам американской сельскохозяйственной продукции на сумму "до $50 млрд".

"Если первая фаза переговоров пройдет хорошо, то есть шанс того, что мы не будем вводить декабрьские пошлины", - отметил глава Национального экономического совета Белого дома.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 15 октября заявил, что Китай по собственной инициативе в ближайшее время ускорит процесс закупки американской сельскохозяйственной продукции в соответствии со спросом на внутреннем рынке. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия предстоящей торговой сделки, по которой стороны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам сельхозпродукции из Соединенных Штатов. Для устранения торговых противоречий Пекин и Вашингтон уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Американская сторона перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь власти Китая с 17 сентября освободили от дополнительных тарифов 16 наименований продукции из США.

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин 14 октября предупредил, что новый пакет американских пошлин на китайские товары вступит в силу 15 декабря, если к этому моменту страны не выйдут на заключение торговой сделки.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
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