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Лучшим венчурным инвестором названа компания Addventure

"Премия "Венчурный инвестор" организована в 2014 году Российской ассоциацией венчурного инвестирования как индикатор зрелости российского венчурного рынка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Победители Национальной премии "Венчурный инвестор - 2019" в восьми номинациях названы в понедельник на форуме "Открытые инвестиции" в "Сколково". Так, в номинации "Лучший венчурный инвестор" победила российская Addventure, сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

"Премия "Венчурный инвестор" организована в 2014 году Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ) как индикатор зрелости российского венчурного рынка. Победители премии - это те, на чьи профессиональные достижения в итоге равняется вся отрасль венчурного инвестирования. Каждая награда - это не просто история успеха, это новый уровень компетенций на рынке, новый стандарт работы, лучшая инвестиционная практика в профессиональной среде. Партнер премии - РВК", - отметили в пресс-службе.

Среди других номинаций - "Лучший инвестор в реальный сектор" (победила компания Moscow Seed Fund), "Лучший венчурный инвестор в регионы" (победил Фонд развития интернет-инициатив). Персоны года - сооснователь компании Veeam Software Ратмир Тимашев и основатель и генеральный директор компании Acronis Сергей Белоусов.

"Венчурный рынок - это, в первую очередь, люди. Без их знаний, компетенций, энергии и интуиции рассчитывать на успех венчурной отрасли в стране в лучшем случае наивно. Или нездорово оптимистично. Увидеть в стартапе потенциал для взрывного роста, завоевания лидерских позиций на глобальных рынках может только абсолютный профессионал. И в финале конкурса "Венчурный инвестор" мы видим именно такие команды", - приводит пресс-служба слова генерального директора РВК Александра Повалко.

"В основе формирования гармоничной венчурной экосистемы лежит титанический труд профессионалов - тех, кто взял на себя смелость пойти на риск, тех, чей опыт и компетенции позволили преодолеть препоны и вызовы и добиться успеха. Год за годом премия "Венчурный инвестор" открывает новые лица и команды на венчурном небосклоне, она формирует представление о высокой профессиональной венчурной культуре среди тех игроков, которые только решились стать участниками рынка", - сказала исполнительный директор РАВИ Альбина Никконен.

Организаторы премии

РАВИ - профессиональная ассоциация представителей венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Ее деятельность направлена на становление и развитие в России рынка прямых и венчурных инвестиций и формирование необходимых условий для его развития. Миссия организации - содействие становлению и развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России.

АО "РВК" - государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка РФ. Миссия компании - формирование зрелого венчурного рынка и содействие достижению Россией технологического лидерства в приоритетных сферах через объединение и развитие ресурсов, компетенций и инициатив государства, общества, частных инвесторов, предпринимателей, исследовательских, экспертных и образовательных организаций для создания и продвижения инновационных продуктов и технологий.

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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Россия
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