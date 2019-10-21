Источник: технические консультации по газу РФ - ЕС - Украина пройдут 21 октября

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Технические консультации по газу РФ - ЕС - Украина пройдут 21 октября в Брюсселе для подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник европейский источник.

"Технические переговоры пройдут 21 октября", - сказал он, отвечая на вопрос, запланированы ли встречи на экспертном уровне в преддверии трехсторонней консультации. Источник отметил, что техническая встреча будет закрытой для представителей средств массовой информации.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Брюсселе, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября. В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" отмечал, что необходимо понять статус развития тех договоренностей, которые были достигнуты на последней трехсторонней встрече 19 сентября, и посмотреть, насколько Украина продвинется по имплементации европейского законодательства.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.

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