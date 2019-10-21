ВЭБ.РФ может предложить физлицам краткосрочные бонды

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" отмечает спрос физлиц на краткосрочные облигации и в будущем планирует предложить им эти инструменты, сообщила журналистам вице-президент блока финансов ВЭБ.РФ Ксения Нефедова.

"В том числе и физлиц [готовы допустить к краткосрочным облигациям]. Мы видим значительный спрос со стороны "физиков" к краткосрочным инструментам. Думаю, что надо смотреть на гибридную историю", - сказала Нефедова.

При этом она не уточнила сроки, отметив, что ВЭБ находится "в процессе проработки продукта, эффективности каналов продаж". По словам Нефедовой, госкорпорация может заняться проработкой данного вопроса в следующем году.

Ранее в ВЭБ.РФ сообщали, что основном сфокусированы на инструментах управления краткосрочной ликвидностью и планируют регулярно размещать однодневные и 15-дневные облигации.

ВЭБ.РФ размещает краткосрочные бонды по открытой подписке в рамках своей программы, зарегистрированной в 2015 году. Однодневные облигации впервые на российском рынке в 2016 году разместил банк ВТБ. ЦБ размещает трехмесячные купонные облигации - они обращаются среди российских кредитных организаций и нужны для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.