Финалистов конкурса "Лидеры России" пригласили к участию в развитии Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с финалистами и победителями управленческого конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов, представляющими регион, пригласил их к участию в проектах развития края, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы Ставропольский край был в числе лидеров. И продолжаем поиск профессионалов, которые хотят приносить пользу и менять жизнь вокруг к лучшему. Конкурс "Лидеры России" дал вам возможность проявить себя и поверить в свои силы, и мы хотим опираться на ваш профессионализм, развивая Ставрополье", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Губернатор поддержал предложение о создании в регионе постоянно действующей проектной площадки для объединения финалистов и победителей конкурса, организации их совместной работы и обмена опытом.

По данным пресс-службы, за последние два года в финал управленческого конкурса вышли 26 ставропольцев, 4 из них стали победителями.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Первый конкурс начался в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.