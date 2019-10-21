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"Псковагроинвест" откроет под Псковом первую в регионе роботизированную молочную ферму

На предприятии ежегодно будет производиться 18 тыс. т молока

ПСКОВ, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Псковагроинвест" планирует к 2023 году построить первую в Псковской области роботизированную молочную ферму на 1,8 тыс. голов скота, инвестировав в ее создание 1,26 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила гендиректор компании-инвестора Ирина Толмачева в ходе заседания инвестиционной комиссии региона.

"Сельскохозяйственное предприятие "Псковагроинвест" представляет проект строительства молочно-товарной фермы роботизированного доения на 1,8 тыс. фуражных коров. Выход на полную производственную мощность будет в 2023 году. Планируемый объем инвестиций - 1,26 млрд рублей. На сегодняшний день не более половины регионов имеют фермы с роботизированным доением. На территории нашего региона подобных ферм нет. Считаем, что за такими высокотехнологичными фермами будущее, - исчезает зависимость качества продукции от человеческого фактора", - сказала Толмачева.

По итогам обсуждения инвестиционный проект признали стратегическим для Псковской области. Как заявила вице-губернатор Нинель Салагаева, власти региона планируют оказать инвестору поддержку "в виде сопровождения проекта". Как пояснила членам комиссии Толмачева, ферма расположится на территории Псковского района и будет ежегодно производить 18 тыс. т молока. На предприятии будут работать 60 человек.

"Применяемая система содержания коров и молодняка беспастбищная, по технологии беспривязного содержания и добровольного доения. Животное может свободно перемещаться по коровнику. Оно само определяет, что делать: пойти к поилке, кормушке, пойти на дойку или лечь на отдых. Доение коров ведется в доильных роботах. Это часть автоматической системы, осуществляющей доение и наблюдение за состоянием и здоровьем коров. Ежедневно можно получать информацию о качестве молока, двигательной активности, динамике изменения веса", - пояснила инвестор.

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