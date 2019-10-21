"Метровагонмаш" и "Бакинский метрополитен" заключили контракт на поставку 12 поездов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Бакинский метрополитен" подписали контракт на поставку 12 поездов метро по пять вагонов в каждом, говорится в сообщении ТМХ.

Согласно контракту, "Метровагонмаш" в период с 2020 по 2023 год построит для метрополитена столицы Азербайджана 12 поездов пятивагонной составности.

В 2018-2019 годах "Метровагонмаш" поставил в Баку восемь составов поездов в пятивагонном исполнении. В целом, на сегодняшний день в бакинском метро эксплуатируется свыше 300 вагонов, изготовленных на "Метровагонмаше".

Вагоны метро, которые построит ТМХ, отличаются расширенными дверными проемами и сквозным проходом через весь состав. В поездах используется новая система светового оповещения открытия и закрытия дверей. Вагоны оснащены системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств.