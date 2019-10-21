В Думе учтут положительный отзыв кабмина на законопроект Горелкина об IT-гигантах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Положительный отзыв правительства РФ на резонансный законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ повышает вероятность его принятия в первом чтении с последующей доработкой. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Леонид Левин.

"Комитет планирует рассмотреть его в ноябре. Мы также должны получить отзыв правового управления Госдумы и государственно-правового управления президента", - пояснил парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "Безусловно, правительственный отзыв имеет существенное значение в связи с тем, что увеличивает шансы на необходимость доработки законопроекта, а не его отклонение. Это комитет будет учитывать при принятии решения о перспективах данного законопроекта", - подтвердил он.

В конце июля Горелкин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Согласно тексту отзыва правительства, который автор инициативы опубликовал в воскресенье в своем telegram-канале, в кабмине предлагают уточнить критерии определения "значимых информационных ресурсов". Следует также "предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция", говорится в заключении. Правительство поддержало инициативу "с учетом указанных замечаний".

Комментируя ТАСС позицию кабмина, Горелкин приветствовал его концептуальную поддержку и сообщил, что окончательная планка ограничения иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ будет определена профильным комитетом Госдумы. По его словам, "для этого и есть работа в комитете, второе чтение, для этого существует формат рабочей группы с участием представителей отрасли".