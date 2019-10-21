Медведев 22 октября примет участие в работе форума "Открытые инновации - 2019"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 октября примет участие в работе Московского международного форума "Открытые инновации - 2019". Как сообщила пресс-служба правительства РФ, он выступит на пленарной сессии "Интеллектуальная экономика: три дилеммы для цифровой нации".

"Дискуссия пройдет в прямом эфире телеканала "Россия-24" c участием ведущих российских и международных экспертов и будет посвящена вопросам развития цифровой экономики в России и мире. В пленарной сессии также примут участие глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute (Институт будущего человечества) Ник Бостром, директор Google Play Пурнима Кочикар, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец", - говорится в сообщении кабмина.

Форум "Открытые инновации" проходит в этом году c 21 по 23 октября в формате трех тематических дней на площадке технопарка "Сколково". Планируется, что участники обсудят интеграцию в мировую экономику современных технологий, под влиянием которых она должна перейти на социально-ориентированную модель развития, направленную прежде всего на улучшение качества жизни. В мероприятии примут участие более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.

На полях форума также запланированы двухсторонние переговоры Медведева с Румасом и Ариповым.