Доходы бюджета Новосибирской области вырастут на 10,5 млрд рублей в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Согласно проекту бюджета Новосибирской области на 2020 год его доходы вырастут на 10,5 млрд рублей и составят 172,8 млрд рублей, сообщил в понедельник на заседании регионального правительства, представляя проект бюджета, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

В понедельник на заседании регионального правительства был рассмотрен и поддержан проект закона об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Законопроект направлен на заключение в Минфин РФ, а затем будет внесен на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.

"На 2020 год доходы составят 172,8 мрлд рублей, увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год ожидается в общей сумме 10,5 млрд рублей под воздействием нескольких групп факторов", - сказал Голубенко.

В числе этих факторов называются планы по увеличению фонда заработной платы работников, увеличение промышленного производства и торговли. Также с 1 января 2020 года ожидается рост доходов бюджета с связи с изменением налогового и бюджетного законодательства, как федерального, так и регионального.

На реализацию региональных проектов, которые направлены на достижение национальных целей и задач, на 2020 год в области запланировано более 29 млрд рублей. Планируется, что большая часть средств будет потрачена на развитие здравоохранения, образования, демографии и культуры. Еще 5 млрд предусмотрено на создание комфортной городской среды.

Также ожидаются расходы бюджета в 177,5 млрд рублей. Структура приоритетных расходов включает расходы на заработную плату, ее поступательное повышение, социальные расходы с учетом их индексации, в том числе на новые меры социальной поддержки, расходы дорожного фонда, расходы на строительство крупных инфраструктурных объектов и другие. Согласно документу об областном бюджете региона на 2019 год в текущем году запланированы расходы в размере 167 млрд рублей.