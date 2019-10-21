Минимальные цены на водку с 2020 года могут вырасти до 230 рублей за 0,5 л

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 л, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 л, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 л. Проект соответствующего приказа Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.

"Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 315 рублей за 0,5 л готовой продукции, на коньяк - 433 рубля за 0,5 л готовой продукции", - говорится в документе.

Согласно приложению к документу, МРЦ на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% устанавливаются в размере 230 рублей за 0,5 л.