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Минимальные цены на водку с 2020 года могут вырасти до 230 рублей за 0,5 л

Цены на коньяк могут увеличиться до 433 рублей за 0,5 л, на бренди - до 315 рублей за тот же объем
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 л, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 л, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 л. Проект соответствующего приказа Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.

"Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 315 рублей за 0,5 л готовой продукции, на коньяк - 433 рубля за 0,5 л готовой продукции", - говорится в документе.

Согласно приложению к документу, МРЦ на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% устанавливаются в размере 230 рублей за 0,5 л.

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