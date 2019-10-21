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Энергетики направили 2 млрд рублей на повышение надежности электроснабжения в СКФО

Долг за потребленную электроэнергию регионов Северного Кавказа составляет 11 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" направила около 2 млрд рублей на повышение надежности электроснабжения на Северном Кавказе, написал в понедельник на своей официальной странице в сети Instagram полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Энергетики направили почти 2 миллиарда рублей на повышение надежности электроснабжения, в том числе для подготовки всего энергохозяйства округа к зиме. Большую работу развернули в Дагестане, где проводят масштабные всероссийские учения. Благодаря им ощутимо снизится аварийность в электросетях", - написал Матовников.

По его словам, на увеличение надежности направлена и передача объектов территориальных сетевых организаций на баланс единого оператора - "Россетей".

"В то же время предприятия ЖКХ регионов округа копят большие долги за потребленную электроэнергию. Сегодня они составляют 11 млрд рублей. Над этой проблемой надо настойчиво работать и регионам, и энергетикам", - отметил полпред.

Матовников сообщил, что в целом за полгода отчетливо проявилась тенденция к улучшению ситуации в электросетевом комплексе Северного Кавказа, оздоровлению энергетической отрасли СКФО.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанСтавропольский край
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