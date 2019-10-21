Крым попросит обнулить налог на добычу нефти в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Государственного совета Республики Крым одобрил законодательную инициативу крымского парламента по внесению изменений в главу 26 части 2 Налогового кодекса РФ об обнулении ставки налога на добычу нефти для месторождений на территории региона, сообщается на сайте крымского парламента.

"Предлагается при определении налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых принять значение коэффициента, характеризующего регион добычи и свойства нефти, равным нулю в отношении нефти на участках недр, расположенных полностью или частично на Крымском полуострове, при налогообложении добычи нефти", - приводятся в сообщении слова главы комитета Леонида Бабашова.

Отмечается, что проект постановления Госсовета внес глава республики Сергей Аксенов. Он разработан для обеспечения экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации крымских нефтяных месторождений, имеющих небольшие запасы и находящихся на завершающем этапе эксплуатации.

По словам Бабашова, снижение рыночных цен на нефть наряду с действующим в настоящее время порядком расчета обязательств по налогу на добычу полезных ископаемых делает добычу нефти на территории региона нерентабельной. К примеру, на Семеновском месторождении, где добывается 75% всей нефти республики, за 7 месяцев 2019 года производственная себестоимость добычи составила 26,5 тыс. рублей за тонну, из которых 13,4 тыс. рублей приходилось на налог на добычу полезных ископаемых, или 51%.

На территории Крыма разведано 12 малых нефтяных месторождений. В настоящее время разрабатывается четыре месторождения, годовой объем добычи нефти по которым за 2018 год составил 9,2 тыс. т. В процессе разработки указанных месторождений создано около 300 рабочих мест.