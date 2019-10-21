Главы МИД России и Болгарии договорились активизировать энергетический диалог

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел подробные переговоры со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой, которая находится в Москве с рабочим визитом.

В начале встречи глава МИД РФ отметил успехи в развитии диалога между Россией и Болгарией, указав, что он обрел устойчивость и динамику. На переговорах, продлившихся чуть менее полутора часов, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, главным образом в области энергетики, обсудили взаимодействие в рамках международных структур и обменялись мнениями по ряду международных проблем.

Усиление диалога

Визит Захариевой стал первым визитом министра иностранных дел Болгарии в Москву за минувшие восемь лет. В самом начале совместной пресс-конференции глава российского МИД сообщил, что на переговорах стороны выразили удовлетворение активизацией политического диалога. Он напомнил, что в нынешнем году состоялся ряд важных контактов, в том числе на высшем уровне. Не исключено, что вскоре они продолжатся, поскольку в Болгарии ожидают с ответным визитом Лаврова. "Я с удовольствием и признательностью принимаю это приглашение", - сказал он. Глава МИД Болгарии со своей стороны выразила надежду, что в скором времени можно будет определиться с графиком встреч на следующий год.

Журналисты поинтересовались у главы МИД РФ, когда можно ожидать с визитом в Софии президента России Владимира Путина. Лавров сообщил, что такие вопросы находятся в ведении Кремля и отметил, что такой визит может произойти, как только появится реальная возможность.

Министры также договорились усилить работу по совершенствованию договорно-правовой базы. Как указал Лавров, среди документов, которые находятся в приоритете, - межправительственное соглашение по лицензионным взаимоотношениям, межправительственная программа сотрудничества в области культуры, образования и науки и межправительственное соглашение по воинским захоронениям.

Кроме того, российский министр сообщил, что передал Захариевой документы о государственной регистрации права бессрочного пользования участком земли, на котором стоит здание посольства Болгарии в России. "Рассчитываем на встречное содействие партнеров в решении соответствующих вопросов, связанных с объектами российской государственной собственности в Болгарии", - добавил глава российского МИД.

Энергетические перспективы

Лавров указал, что в сотрудничестве двух стран наметились "хорошие заделы в энергетике". По его словам, болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". Церемония с участием премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и посла РФ в Болгарии Анатолия Макарова состоялась сегодня. Как отметил глава МИД РФ, работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году.

Он также сообщил, что правительство Болгарии предпринимает конкретные шаги по возобновлению сооружения АЭС "Белене" и сейчас болгарские власти осуществляют процедуру выбора стратегического инвестора проекта. "Наша госкорпорация "Росатом", которая является изготовителем реакторов и собственником технологий, будет принимать в этом процессе активное участие", - отметил российский министр.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество стран по АЭС "Козлодуй".

Россия продолжает оставаться одним из основных торговых партнеров Болгарии. Как отметила глава болгарского МИД, София рассчитывает на увеличение товарооборота с Москвой. Захариева добавила, что в настоящий момент также есть потенциал у сотрудничества стран в области производства пищевой промышленности, технологий.

О положении на Балканах и Украине

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по международным вопросам, в частности о положении дел на Балканах. Российский министр отметил, что Москва заинтересована в устойчивом развитии в регионе. "Твердо исходим из того, что урегулирование проблемы Косова должно основываться на резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, а ситуация в Боснии должна опираться на соблюдение Дейтонского мирного соглашения 1995 года", - указал российский министр.

В свою очередь Захариева выразила надежду на возобновление диалога между Белградом и Приштиной, поскольку он очень важен для безопасности и стабильности всего региона.

Не обошли вниманием министры и ситуацию на Украине после президентских выборов. Они подтвердили необходимость выполнения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, а также перспективы отношений между Россией и Евросоюзом, в том числе в контексте смены состава Еврокомиссии.

Образование и туризм

Развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран. Болгарское правительство продолжает принимать меры по созданию благоприятных условий для изучения русского языка в стране, который уже около 10 лет остается вторым по популярности иностранным языком в Болгарии. Лавров выразил признательность болгарским властям за эти усилия. Кроме того, отметил российский министр, болгарская молодежь демонстрирует высокий интерес к получению высшего образования в России.

В то же время Захариева выразила сожаление, что Софии не удалось подписать с Москвой программу сотрудничества в области культуры и образования. Она выразила надежду, что данный документ будет готов к подписанию в следующем году.

Министры также договорились развивать сотрудничество в туристической сфере. Лавров пригласил болгарских туристов в Россию. Захариева в свою очередь указала на меры Болгарии по облегчению визового режима с Россией, которые должны привести к увеличению туристического потока из России, снизившегося, по ее словам, в 2018 году.

О Сирии

В свете турецкой операции на северо-востоке Сирии журналисты задали вопрос главе МИД России и по сирийской проблематике. Лавров отметил, что Россия готова поддержать внесение изменений в Аданское соглашение по режиму границы между Турцией и Сирией, если стороны примут соответствующее решение.

Отвечая на вопрос о планируемых в Сочи контактах по ситуации в Заевфратье между сирийскими и турецкими представителями, российский министр сообщил, что Россия не планирует организацию подобной встречи.