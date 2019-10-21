Поправки в закон о льготах для социальных проектов в Арктике ждут к июню 2020 года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Поправки в законодательство, предусматривающие налоговые льготы для бизнес-структур, поддерживающих социальные проекты и проекты в сфере физкультуры и спорта в Арктике, могут появиться как проект к июню 2020 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международной политехнической выставки "Технофорум-2019" в Москве статс-секретарь - вице-президент компании "Норникель" Дмитрий Пристансков.

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке и на VIII Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде "Норникель" выступил с инициативой рассмотрения вопроса о применении механизма инвестиционного налогового вычета для компаний, реализующих социальные проекты, а также уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на величину расходов на поддержку деятельности в сфере физкультуры и спорта в Арктике.

"Мы свои предложения <...> оформили, готовы их официально предложить, чтобы потом уже обсуждать их совместно с депутатским корпусом, с Минспорта, Минфином, Минэкономразвития, потому что поправки, в частности, касаются внесения изменений в налоговое законодательство. Мы готовы со своей стороны это сделать достаточно оперативно. <...> В любом случае, с учетом всех законодательных процедур и рассмотрения на уровне федеральных органов исполнительной власти, правительства РФ, на комиссии по законопроектной деятельности, к июню, я думаю, мы рассчитываем, поправки могут уже появиться", - сказал Пристансков.

Вице-президент "Норникеля" также добавил, что данный вопрос потребует дополнительного обсуждения с субъектами федерации. Он отметил, что инициатива о налоговых льготах для бизнеса, оказывающего содействие деятельности в сфере физкультуры и спорта, уже получила поддержку Минспорта и президента РФ.

Международная политехническая выставка "Технофорум-2019" проходит с Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 21 по 24 октября. Компания "Норникель" выступает партнером мероприятия.