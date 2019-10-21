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Рекомендации по энергосбережению для клиентов Bristol Energy разработают с помощью AI

В основе технологии, представленной Eliq, лежат алгоритмы машинного обучения, анализирующие данные о потреблении клиентов для выявления их привычек и ключевых тенденций в потреблении

ТАСС, 21 октября. Департамент по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS) выделил финансирование компаниям Eliq и Bristol Energy на разработку системы персонализированных рекомендаций по энергосбережению с помощью AI-моделирования, сообщается на сайте Eliq.

В основе технологии, представленной Eliq, лежат алгоритмы машинного обучения, анализирующие данные о потреблении клиентов для выявления их привычек и ключевых тенденций в потреблении. Алгоритмы способны самостоятельно обучаться и адаптироваться в ходе использования системы, встроенной в мобильное приложение Bristol Energy.

Клиенты Bristol Energy смогут принять участие в годовой программе тестирования новой системы, чтобы оценить, насколько применение рекомендаций, выработанных моделями искусственного интеллекта, позволяет сократить затраты на электроэнергию. У каждого из участников будет полный доступ к информации о собираемых данных и подходах к их обработке и моделированию.

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