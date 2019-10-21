Власти Дагестана в 2019 г. направят на поддержку производств в горной зоне 80 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2019 году направят 80 млн рублей на компенсацию половины затрат на создание производственных предприятий в горных территориях, где проживает почти треть населения республики. Поддержу смогут получить порядка 35 проектов, сообщил ТАСС врио министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"Мы реализуем проект по поддержке горных территорий. В этом году в бюджете республики на нее предусмотрено 80 млн рублей. Мы субсидируем на конкурсной основе затраты на создание производств в горной зоне - населенных пунктах с отметкой выше 500 метров. Это проекты по четырем направлениям - создание небольших, до 20 соток, теплиц, овоще- и фруктохранилищ, переработка сельхозпродукции, промышленное производство", - сказал Султанов.

"В случае, если мы успешно реализуем проект в текущем году, мы будем заявляться на увеличение объемов финансирования по этой программе. В горной зоне у нас проживает практически треть населения республики, важно обеспечить там рабочие места, чтобы предотвратить отток населения из этих территорий", - добавил врио министра.