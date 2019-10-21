Помпео назвал бессмысленными нападки Китая на американский бизнес

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Отказ телевидения Китая транслировать матчи американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА, NBA) из-за поддержки менеджером одной из команд массовых протестов в Гонконге является некорректным и бессмысленным шагом с точки зрения внешней политики. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, фрагмент которого был опубликован в понедельник.

"С внешнеполитической точки зрения, мы считаем абсолютно некорректными нападки Китая на частные предприятия США, сотрудники и клиенты которых обладают фундаментальными правами в Соединенных Штатах", - отметил Помпео, отвечая на просьбу прокомментировать упомянутую выше конфликтную ситуацию.

"Мы считаем, что такие шаги бессмысленны. Мы призываем все частные компании очень хорошо поразмыслить над тем, насколько реальна та взаимность, которую президент [США Дональд] Трамп требует от Китая", - добавил госсекретарь.

Его также просили прокомментировать упреки в адрес американских компаний за извлечение прибыли на территории КНР, несмотря на критику Пекина за чрезмерную цензуру. "Любая компания принимает решения самостоятельно", - ответил Помпео. "То, что мы наблюдаем на протяжении последних недель в публичном пространстве, соответствует тому, что мы знаем уже долгое время. Китай своими длинными руками дотягивается до этих компаний, похищает их интеллектуальную собственность и принуждает передавать технологии, существенно затрудняя извлечение прибыли в Китае", - утверждал госсекретарь.