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В Сбербанке сообщили, что объем депозитов растет за счет вкладов до 1,4 млн рублей

По словам старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова, в 2018 году он увеличивался за счет вкладов более этой суммы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Объем рублевых депозитов населения растет за счет вкладов от 100 тыс. рублей до 1,4 млн рублей, еще в прошлом году он увеличивался за счет вкладов более 1,4 млн рублей. Об этом сообщил журналистам старший-вице президент Сбербанка Владимир Ситнов в кулуарах конференции банка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Объемы вкладов не падают, падают темпы роста вкладной базы. По сути дела, от пиков значений 2015-2016 годов мы сейчас чуть-чуть снизились, но в целом депозитная база населения растет. Видоизменение внутри структуры вкладов коснулись среднего чека по вкладам. Если раньше, весь 2018 год, депозитная база всех банков прирастала в диапазоне сумм выше 1,4 млн рублей, выше страховой суммы, то сейчас за девять месяцев текущего года основной рост депозитной базы произошел [за счет вкладов] от 100 тыс. до 1,4 млн рублей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Согласно финансовым результатам банка по РСБУ, на 1 октября 2019 года средства физлиц на счетах Сбербанка составили 13,15 трлн рублей. Это на 0,9% больше, чем на начало этого года.

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