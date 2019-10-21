Перевозчики опасаются финансовых потерь из-за введения режима "открытого неба" в Пулково

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Режим седьмой степени "свободы воздуха" - так называемого "открытого неба", который в перспективе позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона, может привести к финансовым потерям российских авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по итогам заседания правления организации.

Сейчас Минтранс и компания - оператор Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) рассматривают возможность введения в Пулково режима седьмой степени "свободы воздуха". Инициативу поддерживает вице-премьер Максим Акимов. Эта свобода дает возможность перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе.

"Оживленные обсуждение и дискуссию вызвали планы о предоставлении иностранным авиакомпаниям права выполнения полетов по так называемой седьмой "свободе воздуха" в аэропорт Пулково. Авиакомпании - члены АЭВТ считают, что реализация предложения может привести к финансовым потерям российских перевозчиков", - говорится в сообщении ассоциации.

Авиакомпании готовы согласиться с предоставлением иностранным авиакомпаниям ряда послаблений на тех рынках, которые не относятся к категории массового выездного туризма россиян, добавили в ассоциации. "Предложения по данной позиции были направлены АЭВТ в Минтранс России", - отмечается в сообщении.

Ранее источник ТАСС сообщал, что перечень маршрутов и иностранных авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы из Пулково в рамках седьмой "свободы воздуха", будет определен в 2019 году. Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик отмечал, что седьмая степень свободы будет вводиться постепенно, конкретных заявок от лоукостеров пока нет

Пулково может стать первым аэропортом в России, в котором будет реализована седьмая свобода воздуха. Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.