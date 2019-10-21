Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перевозчики опасаются финансовых потерь из-за введения режима "открытого неба" в Пулково

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отметили, что авиакомпании готовы согласиться с предоставлением иностранным перевозчикам послаблений на тех рынках, которые не относятся к категории массового выездного туризма россиян

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Режим седьмой степени "свободы воздуха" - так называемого "открытого неба", который в перспективе позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона, может привести к финансовым потерям российских авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по итогам заседания правления организации.

На эту тему

Сейчас Минтранс и компания - оператор Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) рассматривают возможность введения в Пулково режима седьмой степени "свободы воздуха". Инициативу поддерживает вице-премьер Максим Акимов. Эта свобода дает возможность перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе.

"Оживленные обсуждение и дискуссию вызвали планы о предоставлении иностранным авиакомпаниям права выполнения полетов по так называемой седьмой "свободе воздуха" в аэропорт Пулково. Авиакомпании - члены АЭВТ считают, что реализация предложения может привести к финансовым потерям российских перевозчиков", - говорится в сообщении ассоциации.

Авиакомпании готовы согласиться с предоставлением иностранным авиакомпаниям ряда послаблений на тех рынках, которые не относятся к категории массового выездного туризма россиян, добавили в ассоциации. "Предложения по данной позиции были направлены АЭВТ в Минтранс России", - отмечается в сообщении.

Ранее источник ТАСС сообщал, что перечень маршрутов и иностранных авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы из Пулково в рамках седьмой "свободы воздуха", будет определен в 2019 году. Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик отмечал, что седьмая степень свободы будет вводиться постепенно, конкретных заявок от лоукостеров пока нет

Пулково может стать первым аэропортом в России, в котором будет реализована седьмая свобода воздуха. Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Торговая война
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдет 25 октября
Президент США Дональд Трамп 11 октября объявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках достижения торгового соглашения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС