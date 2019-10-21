СМИ: министр энергетики США покинет свой пост 1 декабря

ТАСС, 21 октября. Министр энергетики США Рик Перри намеревается покинуть свою должность в начале декабря текущего года. Об этом сообщила в понедельник издание The Hill со ссылкой на представителя энергетического ведомства.

По его словам, Перри "намерен покинуть министерство энергетики 1 декабря", пишет издание. На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил о планируемой отставке Перри, заявив при этом, что тот продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года. Точную дату ухода министра американский лидер не назвал.

Как сообщало агентство Bloomberg, информация о грядущей отставке Перри появилась в американских СМИ еще за несколько недель до того, как об этом было объявлено официально. Как отмечалось, это было связано со скандалом, касающимся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, президент США считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Разговор Трампа и Зеленского в июле этого года стал поводом для начала в США процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты Трампа, глава Белого дома во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Байден сейчас входит в число наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.

Перри в начале текущего месяца заявлял, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики. Министр также тогда подчеркивал, что не намерен уходить в отставку.