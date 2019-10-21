Трамп: добычей нефти в Сирии в интересах курдов может заняться крупная компания из США

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Добычей нефти на севере Сирии в интересах местного курдского населения может заняться крупная американская компания. Об этом сообщил в понедельник на заседании своего кабинета в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп.

"Мы взяли нефть под охрану", - сказал американский лидер, комментируя отвод военнослужащих США из зоны турецкой операции на севере Сирии.

При этом Трамп достаточно двусмысленно высказался относительно дальнейшей судьбы нефтяных месторождений в этом районе. "Если вы помните, то я выступал против вторжения [США] в Ирак [с целью свержения президента Саддама Хусейна]. Я был гражданским лицом и полномочиями в этой области не обладал. Однако я всегда выступал против вторжения в Ирак. Это было не лучшее решение. Но я всегда говорил: "Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!". То же самое и здесь", - заявил руководитель американской администрации.

"И мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход [в регион] одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом", - отметил далее Трамп. "У них [курдов] будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют. Крупных запасов нефти в этом районе нет, но все воюют за то, что имеется", - добавил президент США.