"Норникель" разместил евробонды объемом $750 млн

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Норильский никель" закрыл книгу размещения пятилетних евробондов объемом $750 млн, купон составил 3,375%. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал выступил со-организатором очередного успешного размещения пятилетних еврооблигаций "Норильского никеля" объемом $750 млн и доходностью 3,375%", - пояснил он.

Объем книги заявок на пике превысил $2 млрд, в рамках сделки было подано более 110 заявок от инвесторов. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем транзакции с $500 млн до $750 млн, снизив ценовые параметры сделки три раза до финальной доходности в 3,375%, добавил Соловьев. По итогам размещения удалось достичь самого низкого купона по сравнению с предыдущими выпусками еврооблигаций эмитента в долларах, также отметил он.

Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".