Медведев выступит на форуме в Сколково, встретится с премьерами Белоруссии и Узбекистана

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник посетит Сколково, где проведет заседание попечительского совета одноименной школы управления и примет участие в работе форума "Открытые инновации - 2019". Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина проведет также встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Пленарная сессия, на которой выступит Медведев, в этом году называется "Интеллектуальная экономика: три дилеммы для цифровой нации". Дискуссия пройдет в прямом эфире телеканала "Россия-24" c участием ведущих российских и международных экспертов и будет посвящена вопросам развития цифровой экономики в России и мире.

В пленарной сессии также примут участие глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute (Институт будущего человечества) Ник Бостром, директор Google Play Пурнима Кочикар, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец, говорится в сообщении пресс-службы.

Инновации в Сколково

Форум "Открытые инновации" проводится ежегодно с 2012 года, Медведев регулярно принимает участие в его работе. Конференция является площадкой для обсуждения проблем развития и коммерциализации новейших технологий, а также создания новых инструментов международного сотрудничества в этой сфере.

В этом году форум проходит с 21 по 23 октября, на нем выступят в общей сложности более 600 спикеров из более 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса. Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

ТАСС является генеральным информационным партнером VIII Международного форума "Открытые инновации".

Двусторонние встречи

"На полях форума также запланированы двусторонние переговоры Медведева с Румасом и Ариповым", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как отметил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов, "предполагается, что на встрече Медведева и Румаса будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-белорусского сотрудничества".

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня Румас сообщил по итогам встречи с Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что таких дорожных карт будет подготовлено около 30. Предусматривается, что программа интеграции и дорожные карты будут представлены президентам двух государств в декабре.

Со своим коллегой из Узбекистана премьер-министр РФ в предыдущий раз встречался в августе текущего года на полях первого Каспийского экономического форума в Туркмении, а до этого - в июле в Москве. Медведев во время последней беседы с Ариповым, в частности, отметил, что частые встречи премьеров двух стран являются залогом устойчивого развития сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Глава правительства Узбекистана тогда, в свою очередь, подчеркнул, что двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень, а российско-узбекистанский товарооборот по итогам первых семи месяцев 2019 года вырос на 15% и к концу года составит $6 млрд.

Развитие школы управления

На заседании во вторник под руководством Медведева международного попечительского совета московской школы управления "Сколково" будут обсуждаться "направления дальнейшего развития школы, а также глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения", сообщила пресс-служба кабмина.

В заседании примут участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и другие.

Московская школа управления "Сколково" была создана в сентябре 2006 года на основе принципов государственно-частного партнерства. В ней реализуются 20 типов образовательных программ, при этом модульный формат обучения позволяет совмещать образование и карьеру. "Сколково" сотрудничает с 17 мировыми бизнес-школами, в ней преподают 150 ведущих международных профессоров. В июне 2019 года московская школа управления получила международную аккредитацию EQUIS Европейского фонда развития менеджмента, которую имеют только 183 бизнес-школы в мире.