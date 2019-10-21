Эквадор восстановил объемы добычи нефти после протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Эквадорская государственная компания Petroamazonas возобновила объемы добычи нефти после того, как ряд ее месторождений был захвачен протестующими. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Министерство сообщает, что объемы национальной добычи нефти были восстановлены и достигают сегодня 527 459 баррелей в день", - говорится в заявлении ведомства.

По словам его главы Карлоса Переса, Эквадор с воскресенья также возобновил экспорт сырья. "С увеличением добычи мы сможем своевременно выполнить наши обязательства по контрактам", - сказал он.

1 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. Petroamazonas была вынуждена приостановить добычу нефти на восьми своих блоках, так как на их территории находились протестующие.

13 октября власти страны под давлением активистов согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.