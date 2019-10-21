"Известия": добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы государством

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсии граждан России в размере до 1,4 млн рублей. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минэкономразвития и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Как сообщает издание, государство застрахует не только пенсионные накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход. Кроме того, НРД возьмет под контроль средства гарантированного пенсионного продукта, т.е. отчисляемые гражданином из зарплаты на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

"Известия" цитируют вице-президента блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александра Попова, который отметил, что центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял НПФ или работу. "Центральный оператор в НПО очень нужен. За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", - отметил он.

В сентябре Минфин отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", разработанный вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.