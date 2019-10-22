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Все рейсы в аэропорту Хабаровска переведены в новый терминал

Новый терминал площадью более 27 тыс. кв. метров почти вдвое больше старого
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 22 октября. /ТАСС/. Хабаровский аэропорт завершил работу по переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний, который был сдан в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Новый терминал, который строился с весны 2018 года, 4 сентября дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей. Проект был реализован в рамках территории опережающего развития "Хабаровск".

"Работа по переводу рейсов из старого терминала в новый завершена. С этого дня все рейсы переведены в новый терминал", - сказали в пресс-службе.

Первым обслуженным во вторник в новом терминале рейсом стал рейс авиакомпании "Ираэро", вылетевший ранним утром из Хабаровска в Улан-Удэ. Тестовый прием рейса в новый терминал после его сдачи провели еще в сентябре, а поэтапный перевод всех рейсов стартовал с середины октября.

Площадь нового терминала - более 27 тыс. кв. метров, он почти вдвое больше старого. В нем 24 стойки регистрации, три ленты выдачи багажа, три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и семь эскалаторов. Терминал может обслуживать 1200 пассажиров в час, это около 3 млн пассажиров в год. Освободившиеся здания старого аэропорта, как сообщалось, планируется отдать под культурно-выставочный центр. В частности, рассматривается возможность открытия там филиала государственного музея им. Пушкина.

В планах аэропорта - начать в 2020 году строительство нового терминала международных авиалиний. Возможность участия в этом проекте сейчас рассматривает японская компания Sojitz Corporation. Проект развития хабаровского аэропорта предполагает, помимо строительства и запуска новых терминалов, реконструкцию аэродрома и развитие коммерческой зоны (AirCity) на прилегающей территории. Предполагается строительство выставочного, гостиничного и торгово-развлекательного комплекса.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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