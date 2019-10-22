"Ведомости": РСПП предложил Минфину расширить налоговые льготы для крупных холдингов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минфин с предложениями по введению льготного налогового режима для крупных холдинговых компаний. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию обращения.

Сейчас в России от налога освобождаются дивиденды, если их получатель не менее года владеет хотя бы 50% компании и она не зарегистрирована в стране, входящей в черный список офшоров, составляемый Минфином. РСПП предлагает снизить порог владения до 25%. Кроме того, бизнес просит смягчить условия освобождения от налогов дохода от инвестиций при выходе из капитала компании. Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не менее пяти лет, РСПП предлагает сократить срок до года.

Кроме того, союз рекомендует внедрить концепцию распределения затрат внутри холдингов. Таким образом компании смогут делить расходы между различными структурами группы.

Ранее смягчение условий налоговых льгот для бизнеса обсуждалось в рамках проекта "Трансформация делового климата".

17 января 2019 года правительство РФ утвердило план трансформации делового климата. Он предполагает улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям, включая таможенное администрирование, международную торговлю и экспорта, доступ субъектов МСП к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, а также налоговое администрирование и контрольно-надзорную деятельность.

Соответствующий перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды разрабатывался совместно с предпринимательским сообществом. Предполагается, что перечень будет обновляться на постоянной основе в соответствии с запросами бизнеса.