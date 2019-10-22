Прямое авиасообщение открыто между Магаданом и Певеком

ТАСС, 22 октября. Первый прямой рейс до Певека (Чукотский автономный округ) авиакомпании "Ираэро" во вторник утром вылетел из Магадана. Об этом сообщил ТАСС представитель окружного правительства.

"Сегодня вылетел первый рейс по маршруту Магадан - Певек - Магадан. Это субсидированный рейс, стоимость одного билета всего 7 тыс. 50 рублей для всех категорий граждан", - сказал собеседник агентства, уточнив, что субсидирование осуществляется за счет федерального бюджета.

Полеты будут выполняться каждый вторник на самолетах Ан-24 с вместимостью на 33 пассажира. Время в пути составляет 3 часа 40 минут. Обратный рейс до Магадана и прибытие будут происходить в тот же день.

По информации правительства Чукотки, экономическая обоснованная стоимость билета на рейс Магадан - Певек составляет 35 тыс. рублей. Из федерального бюджета субсидировано около 13 млн рублей. График полетов будет осуществляться до конца 2019 года, но в дальнейшем рассмотрят вопрос о маршруте на следующий год.

Помимо рейса до Певека, авиакомпания "Ираэро" открыла шесть дополнительных рейсов по направлению Магадан - Эвенск: по два рейса в октябре, ноябре и декабре. Как сообщили в правительстве Магаданской области, перелеты также будут выполняться на самолете Ан-24. Первые два рейса заявлены на 25 и 31 октября, продажа билетов уже началась как на сайте компании, так и в кассах Магадана и поселка Эвенск. Дополнительные средства на эти целы выделены из областного бюджета.

Ввод дополнительных рейсов, по информации правительства региона, имеет большое значение для жителей Магаданской области, так как осенью этого года управление дорожного хозяйства и транспорта Колымы зафиксировало большой рост пассажиропотока в направлении Магадан - Эвенск.