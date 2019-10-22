Авиакомпания "Глобус" оштрафована за задержку вылета самолета более чем на 44 часа

ТАСС, 22 октября. Авиакомпания "Глобус" оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований после проверки прокуратуры в связи с более чем 44-часовой задержкой вылета самолета из Тивата (Черногория) в Москву, сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В августе 2019 года пассажиры самолета, следующего из Тивата (Черногория) в Москву, ожидали вылета более 44 часов из-за того, что авиакомпания "Глобус" не могла предоставить резервное судно.

"22 октября 2019 по постановлению Новосибирского транспортного прокурора мировым судьей первого судебного участка судебного района города Оби Новосибирской области ООО "Глобус" привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о лицензировании ООО "Глобус" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Штраф назначен по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".