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Авиакомпания "Глобус" оштрафована за задержку вылета самолета более чем на 44 часа

Размер штрафа составил 50 тыс. рублей

ТАСС, 22 октября. Авиакомпания "Глобус" оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований после проверки прокуратуры в связи с более чем 44-часовой задержкой вылета самолета из Тивата (Черногория) в Москву, сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В августе 2019 года пассажиры самолета, следующего из Тивата (Черногория) в Москву, ожидали вылета более 44 часов из-за того, что авиакомпания "Глобус" не могла предоставить резервное судно.

"22 октября 2019 по постановлению Новосибирского транспортного прокурора мировым судьей первого судебного участка судебного района города Оби Новосибирской области ООО "Глобус" привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о лицензировании ООО "Глобус" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Штраф назначен по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".

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