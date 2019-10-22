Законопроект о продлении выравнивания энерготарифов в ДФО до 2028 года внесен в кабмин

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минвостокразвития считает существующий механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке эффективным и выступает за его продление до 2028 года. Соответствующий законопроект внесен в правительство РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября, поручил до 20 октября доложить ему о решении по вопросу продления действия механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня до 2028 года.

"Минвостокразвития России однозначно считает эту меру эффективной. Министерство энергетики РФ уже внесло законопроект о продлении механизма до 2028 года в правительство РФ. Сейчас мы совместно с ними и Министерством экономического развития России работаем над подзаконными нормативными актами", - сказал собеседник агентства.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до 4 рублей за 1 кВт.ч.

Механизм был введен на три года, но в 2018 году встал вопрос о продлении его действия до 2028 года. В июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что механизм снижения энерготарифов для Дальнего Востока будет продлен до 2028 года. По данным министерства, эффект от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в 2018 году оценивался в 10 млрд рублей.