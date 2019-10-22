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"Известия": спрос на бензин показал рекордное падение за четыре года

Как сообщает издание, с января по сентябрь текущего года суммарное потребление бензина сократилось почти на 1%
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Рекордное за четыре года падение спроса на бензин зафиксировано в России в 2019 году. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как сообщает издание, с января по сентябрь текущего года суммарное потребление бензина сократилось почти на 1%.

Опрошенные "Известиями" аналитики считают, что такое снижение достаточно серьезно. Подобное падение спроса в последний раз наблюдалось в 2015 году, тогда спрос упал на 1,9%. В 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.

Однако по данным Минэнерго, суммарные отгрузки бензина с нефтеперерабатывающих предприятий российским потребителям сократились всего на 0,4%. В ведомстве также подчеркнули, что запасы автомобильного бензина составляют 1,7 млн тонн - на 12,6% больше, чем в 2018 году.

Теги
Россия
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