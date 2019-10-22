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Пилотный проект повысил доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке

Число платежных терминалов выросло на 15%, количество банкоматов - на 3%
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке повысилась благодаря пилотному проекту Банка России. Так, число платежных терминалов в населенных пунктах региона выросло на 15% и превысило 136 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Пилотный проект по повышению финансовой доступности стартовал в августе 2018 года, после Дальнего Востока к нему присоединился Южный федеральный округ. Проект реализуется в рамках стратегии Банка России по повышению финансовой доступности на 2018-2020 годы и будет продолжен.

"Число платежных терминалов выросло на 15%, или на 17 тыс. 705 единиц, и превысило 136 тыс. Число банкоматов увеличилось на 3%, или 272 единицы, до 9 тыс. 48 единиц", - сообщили в пресс-службе.

По итогам рабочей поездки в отдаленные населенные пункты Приморья, во время которой специалисты Банка России оценивали реализацию проекта, пресс-служба сообщила, что в селах и поселках появился устойчивый интернет, банки установили терминалы для внесения и снятия наличных в отделениях почты и магазинах. Летом прошлого года, когда начиналась реализация проекта, жителям многих сел и поселков приходилось ездить за сотни километров в соседний крупный населенный пункт, чтобы снять наличные, оплатить услуги с помощью карты или перевести деньги родным. Одним из самых показательных примеров пресс-служба назвала село Реттиховка в Черниговском районе, год назад один из его жителей пожаловался на закрытие единственного банковского офиса.

"По его словам, после этого сельчанам пришлось совсем тяжело: негде снять наличные, чтобы купить продукты или оплатить услуги тракториста, невозможно отправить деньги детям-студентам. Силами участников пилотного проекта в Реттиховке вновь открыли офис банка, провели интернет, установили терминал с возможностью выдачи наличных на почте", - сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Во время поездки специалисты посетили семь удаленных населенных пунктов Приморья. В каждом из них они также рассказывали местным жителям, как пользоваться финансовыми услугами грамотно, как распознать мошенников и защитить свои права, если их нарушают.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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