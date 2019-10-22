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Здание аэровокзала открыли в Сусумане Магаданской области

Его стоимость составила 82 млн рублей

ТАСС, 22 октября. Торжественная церемония открытия здания аэровокзала состоялась во вторник в городе Сусумане Магаданской области. Строительством и финансированием занималась крупнейшая золотодобывающая компания региона "Сусуманзолото", сообщили ТАСС в правительстве Колымы.

По информации властей, для жителей региона открытие здания аэропорта имеет большое значение, так как рейс Магадан - Сусуман очень востребован среди местных жителей. На самолете путь по этому маршруту занимает примерно 2 часа, по дорогам - около 10. Аэровокзала в привычном понимании в сусуманском аэропорту не было несколько десятилетий, несмотря на то, что за один только 2019 год город принял 94 рейса.

"В Сусумане открыли здание аэропорта. <...> Стоимость объекта составила 82 млн рублей, финансирование шло от компании "Сусуманзолото" за счет государственно-частного партнерства. <...> После того, как красная лента была перерезана, представители власти осмотрели терминал", - сообщил собеседник агентства.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Магаданской области Сергей Носов, министры и представители думы региона. Терминал включает в себя зал ожидания, зону досмотра и стерильную зону, а также рабочие зоны. Помимо этого, подверглась изменению и взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта. Ее удлинили на 400 метров. Это позволит принимать новые типы воздушных судов, что поможет обеспечить постоянное и бесперебойное авиасообщение между населенными пунктами области.

Сусуман - город, расположенный на берегу реки Берелех в Магаданской области и названный в честь ее левого притока. Численность населения составляет более 4,5 тыс. человек.

"Сусуманзолото" - крупнейшая золотодобывающая компания Магаданской области. Она является правопреемником Сусуманского горно-обогатительного комбината, который, в свою очередь, был создан в 1938 году как Западное горно-промышленное управление. ПАО "Сусуманзолото" входит в 10 крупнейших золотодобывающих предприятий, работающих на территории России, является крупнейшим золотодобывающим предприятием России, добывающим золото из россыпей.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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