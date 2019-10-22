Оборонный завод в Дагестане построит цех для сборки легкомоторных самолетов

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ"), выпускающий продукцию оборонного назначения, построит цех для сборки многоцелевых легкомоторных самолетов МАИ-411, сообщил в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

В августе на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) КЭМЗ представил четырехместный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института и построенный на базе кизлярского предприятия. В 2020 году КЭМЗ планирует сборку трех таких самолетов.

"Для сборки самолетов мы строим новый корпус на 10 тыс. кв. м. Пока у нас нет достаточного количества свободных площадей, поэтому решили построить отдельный новый корпус. Строим полностью за свои средства", - сказал Ахматов.

Он уточнил, что строительство началось в начале года, ввести новый корпус предприятия планируется к концу первого квартала 2020 года.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения завод выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более десяти филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.