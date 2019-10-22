Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оборонный завод в Дагестане в 2020 году создаст авиакомпанию малой авиации

В парк воздушных судов новой авиакомпании, кроме легкомоторных самолетов

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Дагестанское предприятие ОАО "Концерн КЭМЗ" планирует в 2020 году создать в Кизляре авиакомпанию, которая будет осуществлять полеты на малых самолетах, в первую очередь - на четырехместных самолетах МАИ-411 собственного производства, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Концерна КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

На эту тему
Глава "Концерна КЭМЗ": туристов в горы Дагестана повезем на "летающем лимузине"

"В Кизляре мы создаем авиакомпанию, которая будет заниматься такими полетами (на самолетах малой авиации- прим. ТАСС). Готовим документы, будем там обучать людей, вовлекать в эту сферу молодежь. Это будет авиакомпания, в которой будут находится наши самолеты", - сказал Ахматов, добавив, что завершить создание авиакомпании планируется в середине 2020 года.

По его словам, в парк воздушных судов новой авиакомпании, кроме легкомоторных самолетов, будут входить вертолеты, а также мотодельтопланы.

"Пока планируем, что в авиакомпании будут два самолета МАИ-411 и два вертолета, которые мы рассчитываем приобрести. Они будут использоваться и для туризма, и для МЧС, для санавиации. Туда же передадим (в собственность авиапредприятия) наши мотодельтопланы, которые завод делал еще в советские времена", - пояснил гендиректор ОАО "Концерн КЭМЗ".

ВПП в горах Дагестана

По его словам, для развития легкомоторной авиации построят взлетно-посадочную полосу в Шамильском районе Дагестана. "Мы строим полосу в Шамильском районе, в горах, на высоте 2200 м. Будем использовать наши самолеты для доставки туда туристов, которые хотят, например, покататься на лыжах. Чтобы доехать из Кизляра до Шамильского района, нужно пять часов, а наш самолет будет лететь 45 минут", - сказал Ахматов.

По его словам, длина полосы составляет 600 м. "По взлетно-посадочным характеристикам МАИ-411 достаточно 200 м, но в горной местности все же надо больше, там разреженный воздух, из-за этого скорость посадки другая", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что КЭМЗ уже восстановил взлетно-посадочную полосу длиной 1500 м на аэродроме в Кизляре. "Раньше в почти в каждом районном центре республики были аэродромы. Сейчас в правительстве республики рассматривается вопрос разработки концепции (развития малой авиации), мы уже представили свой проект, вместе будем над этим работать", - сказал гендиректор предприятия.

Он также добавил, что предприятие намерено своими силами отремонтировать и благоустроить территорию старого аэровокзала в Кизляре, которым будут пользоваться пассажиры новой авиакомпании.

В августе на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019") КЭМЗ впервые представил в воздухе представил четырехместный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института и построенный на базе кизлярского предприятия. В 2020 году кизлярское предприятие планирует сборку трех таких самолетов.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Оборонное предприятие в Дагестане в 2020 увеличит долю гражданской продукции до 10%
Сейчас этот показатель составляет около 5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС