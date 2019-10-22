Оборонный завод в Дагестане в 2020 году создаст авиакомпанию малой авиации

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Дагестанское предприятие ОАО "Концерн КЭМЗ" планирует в 2020 году создать в Кизляре авиакомпанию, которая будет осуществлять полеты на малых самолетах, в первую очередь - на четырехместных самолетах МАИ-411 собственного производства, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Концерна КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

"В Кизляре мы создаем авиакомпанию, которая будет заниматься такими полетами (на самолетах малой авиации- прим. ТАСС). Готовим документы, будем там обучать людей, вовлекать в эту сферу молодежь. Это будет авиакомпания, в которой будут находится наши самолеты", - сказал Ахматов, добавив, что завершить создание авиакомпании планируется в середине 2020 года.

По его словам, в парк воздушных судов новой авиакомпании, кроме легкомоторных самолетов, будут входить вертолеты, а также мотодельтопланы.

"Пока планируем, что в авиакомпании будут два самолета МАИ-411 и два вертолета, которые мы рассчитываем приобрести. Они будут использоваться и для туризма, и для МЧС, для санавиации. Туда же передадим (в собственность авиапредприятия) наши мотодельтопланы, которые завод делал еще в советские времена", - пояснил гендиректор ОАО "Концерн КЭМЗ".

ВПП в горах Дагестана

По его словам, для развития легкомоторной авиации построят взлетно-посадочную полосу в Шамильском районе Дагестана. "Мы строим полосу в Шамильском районе, в горах, на высоте 2200 м. Будем использовать наши самолеты для доставки туда туристов, которые хотят, например, покататься на лыжах. Чтобы доехать из Кизляра до Шамильского района, нужно пять часов, а наш самолет будет лететь 45 минут", - сказал Ахматов.

По его словам, длина полосы составляет 600 м. "По взлетно-посадочным характеристикам МАИ-411 достаточно 200 м, но в горной местности все же надо больше, там разреженный воздух, из-за этого скорость посадки другая", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что КЭМЗ уже восстановил взлетно-посадочную полосу длиной 1500 м на аэродроме в Кизляре. "Раньше в почти в каждом районном центре республики были аэродромы. Сейчас в правительстве республики рассматривается вопрос разработки концепции (развития малой авиации), мы уже представили свой проект, вместе будем над этим работать", - сказал гендиректор предприятия.

Он также добавил, что предприятие намерено своими силами отремонтировать и благоустроить территорию старого аэровокзала в Кизляре, которым будут пользоваться пассажиры новой авиакомпании.

В августе на Международном авиакосмическом салоне ("МАКС-2019") КЭМЗ впервые представил в воздухе представил четырехместный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института и построенный на базе кизлярского предприятия. В 2020 году кизлярское предприятие планирует сборку трех таких самолетов.