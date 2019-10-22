Оборонное предприятие в Дагестане в 2020 увеличит долю гражданской продукции до 10%

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Дагестанское ОАО "Концерн КЭМЗ", выпускающее продукцию оборонного назначения, в 2020 году намерено довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 10%. Сейчас этот показатель составляет около 5%, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Концерна КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

"Сейчас у нас ее (продукции гражданского назначения - прим. ТАСС) доля составляет около 5%, в следующем году рассчитываем увеличить ее до 10%... У нас больше 100 наименований такой продукции, и сейчас дополнительно осваиваем больше 120 видов - двигатели, самолеты... Наш АМЗ в Каспийске (авиамеханический завод, входит в ОАО "Концерн КЭМЗ" - прим. ТАСС) занимается оборудованием для лифтов, сейчас там осваивают выпуск ограничителей скорости, ловителей, есть программа совместно с китайскими партнерами делать сами лифты", - сказал Ахматов.

По его словам, предприятие разрабатывает, в том числе, новое оборудование для МЧС, а также комплектующие для автомобильной промышленности.

"В этом году успешно прошел испытания разработанный нами спасательный инструмент для МЧС - это фактически мощные гидравлические ножницы, которые способны резать арматуру любых размеров, что важно, например, при разборе завалов. Начали производство транспортных кондиционеров, которые можно ставить на "Газели", автобусы, на большегрузные машины, уже отгрузили около 30 штук", - пояснил гендиректор "Концерна КЭМЗ".

Кроме того, по его словам, на предприятии освоено производство светодиодных ламп для автомобильных фар. "Запустили линии в Москве и в Кизляре по выпуску пяти разных типов таких ламп, в проект вложили в общей сложности около 50 млн рублей. Основной заказчик этой продукции - ПАО "Камаз", это лампы для нового поколения машин", - уточнил Ахматов.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения завод выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более десяти филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7021104.