"Ъ": производитель SSJ-100 продал с начала 2019 года только один самолет

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), выпускающая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, в январе - сентябре 2019 года продала только один самолет, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Выручка ГСС по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2019 года упала в 4,5 раза, до 6,14 млрд рублей, следует из отчетности компании. Из этой суммы за поставку самолетов ГСС получила 2,1 млрд рублей, что, по словам источников "Коммерсанта" в отрасли, примерно соответствует цене одного SSJ-100. За три квартала 2018 года производитель SSJ-100 получил за поставки новых самолетов 24,4 млрд рублей, то есть в 12 раз больше.

"Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся", - заявили изданию в пресс-службе ГСС.

Согласно отчетности, чистый убыток компании по РСБУ за три квартала 2019 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в 2,6 раза, до 1,89 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в 2,5 раза, до 1,63 млрд рублей, прибыль от продаж сократилась в 3,1 раза, до 1,15 млрд рублей. Убыток до уплаты налогов увеличился в три раза, до 2,21 млрд рублей.

На финансовые показатели ГСС повлияли несколько факторов, говорят собеседники издания в отрасли. Во-первых, на поставках новых самолетов отразился "двигательный кризис". "В течение года несколько двигателей вышли из строя. Около четырех - шести двигателей пришлось снимать с только что произведенных самолетов, чтобы обеспечить ими пул запчастей",- объяснил источник газеты в крупной лизинговой компании.

Другой собеседник "Коммерсанта" в Минпромторге отметил, что "предпочтение было отдано созданию пула запчастей, чтобы повысить налет уже эксплуатируемых SSJ-100". Однако источники газеты в ГСС отрицают связь между созданием пула двигателей и падением уровня продаж. В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), поставляющей двигатели SaM146 для самолетов SSJ-100, сказали, что в течение года продолжали работу по формированию пула подменных двигателей.

"На сегодня заказчикам, включая ГСС, отгружено свыше 400 двигателей SaM146", - уточнили в корпорации, имея в виду отгрузки с 2010 года.

По словам источника на рынке авиаперевозок, в 2020 году ожидается увеличение субсидируемой ставки по кредитам для покупателей российских самолетов. Льготой пользуются лизинговые компании, которые в результате могут снизить ставку по лизингу для перевозчиков. Это делает поставку самолетов в следующем году для авиакомпаний более предпочтительной, чем в этом, отмечает издание.

Sukhoi Superjet-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.

Самолет оснащается двигателями SaM-146, которые производит российско-французский концерн PowerJet.