В Счетной палате назвали неэффективной государственную поддержку Северного Кавказа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Меры государственной поддержки, направленные на развитие регионов Северного Кавказа, пока не достигли ожидаемого эффекта, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ. При этом в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа объяснили задержку сроков реализации инвестпроектов тем, что механизм их финансирования - через корпорации развития регионов - создан два года назад и еще не окончательно доработан.

"Действующий механизм реализации инвестиционных проектов с привлечением средств федерального бюджета капитализирует акционерные общества субъектов СКФО, при этом федеральные органы не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью. Взаимоотношения между субъектами, акционерными обществами и инвесторами на федеральном уровне детально не урегулированы. В результате это приводит к разному пониманию процедуры предоставления инвестиций и утрате контроля за использованием средств федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой по итогам анализа использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на социально-экономическое развитие субъектов СКФО.

По словам Орловой, из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах были реализованы девять, создано 577 рабочих мест. Кроме того, в 2017 году удалось привлечь в округ только 22% от планового объема внебюджетных инвестиций, в 2018 году - 36%. Как пояснил аудитор, в течение двух лет на реализацию подпрограмм социально-экономического развития регионов Северного Кавказа в рамках госпрограммы развития округа было направлено 8,8 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 5,5 млрд рублей. В 2019 году направлено еще 2,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа обещало учесть все замечания и рекомендации Счетной палаты в дальнейшей работе.

"Мы согласны с выводом о том, что в настоящее время инвестиционные проекты, в которые вложены средства госпрограммы, не запущены в полном объеме. Но здесь причина не в эффективности использования средств, а в задержке сроков их реализации, на что повлияло множество факторов, которые в первые годы реализации механизма не до конца были оценены. Но хочу подчеркнуть, что опыта реализации такого механизма в России пока нет, и мы нарабатываем его уже в процессе реализации", - приводят в сообщении слова главы министерства Сергея Чеботарева.

По его словам, с момента проведения проверки реализация проектов продолжалась, и число реализованных проектов достигло 12, число созданных рабочих мест увеличено до 774. "До конца года планируется завершить еще 10 инвестпроектов, а это еще более тысячи рабочих мест. И дополнительно привлечь 6,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - сказал Чеботарев.