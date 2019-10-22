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В инкубаторы рыбзаводов Камчатки заложили более 50 млн икринок тихоокеанских лососей

Увеличение объемов закладки играет большую роль для будущей путины в регионе, так как на подходы тихоокеанских лососей крайне негативно влияет браконьерство
Описание
© Александр Петров/ТАСС

ТАСС, 22 октября. Специалисты рыбоводных заводов Камчатского края произвели закладку более чем 50 млн икринок чавычи, кижуча, кеты и нерки - почти на 30% больше показателей прошлого года, сообщили ТАСС в Северо-Восточном филиале ФГБУ "Главрыбвод".

По информации специалистов, увеличение объемов закладки играет большую роль для будущей путины в регионе, так как на подходы тихоокеанских лососей крайне негативно влияет браконьерство. По оценке отраслевой науки, в разные годы на незаконный вылов в бассейне реки Большой приходилось до 90% общего вылова лососей.

"Закладка икры - это очень долгий и кропотливый процесс, он требует внимательности и больших трудов, потому что надо перебирать всю икру и оставлять только ту, где появились зародыши - черные точки. Благодаря этому весной в реки можно будет выпустить молодь лосося. Естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное зарыбление играет большую роль для региона. <...> В этом году заложено икринок более 50 млн", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в учреждении, в прошлом году в инкубаторы рыбоводных заводов Камчатского края было заложено 36 млн икринок тихоокеанских лососей.

Лососевая путина этого года

Лососевая путина началась на Камчатке в первых числах июня. Всего за период путины, по первоначальным расчетам отраслевой науки, разрешено добыть порядка 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Рыбаки Камчатки выловили на западе края в этом году около 115 тыс. тонн тихоокеанских лососей - рекордный для нечетного года улов с 1980-х годов.

Путина - это определенное время в году, в течение которого производится лов рыбы на законных основаниях.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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