Конкуренция за Африку. Что российская экономика может предложить целому континенту

Африка все больше становится континентом возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС в преддверии саммита. "Она [Африка] обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью. Растут ее инфраструктурные потребности, стремительно увеличивается население, запросы которого также увеличиваются", - сказал президент.

По мнению экспертов, опрошенных порталом "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС, России необходимо расширять взаимодействие со странами африканского континента по всем фронтам: от торговли и гуманитарной помощи, до технологического сотрудничества, поскольку доля Африки в мировой экономике в ближайшие годы будет расти. Кроме того, интерес других стран к Африке, в том числе США, Китая и Индии, увеличивается за счет растущей привлекательности рынка стран региона, и Россия не останется в стороне, полагают экономисты.

23-24 октября в Сочи пройдет саммит Россия - Африка под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня. В нем примут участие главы государств и правительств 43 африканских стран. Всего на саммит приедут представители 54 стран континента. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Отношения с африканскими государствами еще со времен СССР были важным элементом внешнеполитической деятельности нашей страны, которая оказывала континенту экономическую и техническую поддержку. И сегодня Россия вместе с африканскими партнерами готова отстаивать общие экономические интересы в регионе, который уже сейчас является перспективным рынком сбыта и обладает огромным потенциалом развития.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), на страны Sub-Saharan тропической Африки (располагаются к югу от Сахары) в 2018 году пришлось около 3% мировой экономики, что является небольшой величиной, отмечает инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Тем не менее с учетом большого количества молодого населения, постепенно улучшающихся условий, в том числе благодаря международным организациям, и эффекта низкой базы данный регион в перспективе может стать крупнейшей экономикой мира", - полагает эксперт.

По его оценке, уже в 2020 году доля региона в мировой экономике может составить 3,7%. Таким образом, логично развивать задел для внешней торговли со странами региона, указывает Нигматуллин.

Торговля с Россией

Последние несколько лет товарооборот между Россией и Африкой стабильно растет. В 2018 году, по данным ФТС, он составил $20,4 млрд (на 17,2% больше, чем в 2017 году). В первую очередь это связано с наращиванием поставок российских продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и минеральных продуктов, а также импорта из Африки продукции химической промышленности и минеральных продуктов.

"Африка - последний макрорегион, почти все страны которого имеют пространство для догоняющего роста уровня жизни. Это по-прежнему регион с перспективами двузначного экстенсивного роста рынков сбыта не только технологичных, но даже и базовых товаров. Конечно же, хорошие позиции на таком рынке - ресурс для экономического роста любой страны-экспортера", - отмечает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов.

В следующем году товарооборот между Россией и странами Африки может вырасти еще на 20%, а в ближайшие три года - удвоиться, рассказал глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Африка для нас - важный стратегический партнер, а мы в свою очередь, расширяя экспорт и открывая африканский рынок для российских товаров, становимся проводниками экономической дипломатии на африканском континенте", - пояснил он.

Конкуренция за сотрудничество

По словам российского президента, в развитии отношений со странами Африки сегодня заинтересованы не только западноевропейские страны, США и КНР, но и Турция, Индия, государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль и Бразилия. По словам Путина, там, "где открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий".

"Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран", - подчеркнул президент РФ. При этом африканская повестка России носит позитивный, устремленный в будущее характер, указал он. "Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки", - отметил Путин.

Африканский континент является весьма привлекательным для крупных стратегических инвестиций, говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Заметную экономическую экспансию в страны Африки в последние годы осуществляют Китай, Индия, Южная Корея, ОАЭ и другие страны. Россия тоже стремится не остаться в стороне от выгод и перспектив, которые может принести сотрудничество с африканскими странами. Экономики некоторых из них - Эфиопии, Кот-д'Ивуара, Руанды, Сенегала, Ганы - растут темпами 6-7% в год", - уточняет эксперт.

По словам Куликова из АКРА, продуктивным для России направлением диверсификации экспорта является изменение структуры торговли в сторону быстрорастущих регионов. "На данный момент, несмотря на существенную разницу в номинальных объемах как для России, так и для Китая, Африка - всего около 4% экспортных поставок. При этом Китай за счет существенно более значимых прямых инвестиций, которые уже сделаны, либо происходят прямо сейчас, имеет гораздо более крепкие позиции на ближайшее и отдаленное будущее", - указывает Куликов.

Давняя дружба и современные технологии

В интервью ТАСС Владимир Путин напомнил, что советские и российские специалисты построили в Африке важные объекты инфраструктуры, гидроэлектростанции, дороги и промышленные предприятия, а тысячи африканских граждан получили качественное профессиональное образование в российских вузах. "Многие современные лидеры африканских стран хорошо помнят об этом и ценят нашу поддержку, - отметил президент РФ. - Не забываем эти страницы истории и мы".

"Сегодня развитие и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями - в числе российских внешнеполитических приоритетов", - подчеркнул Путин.

И если раньше экономический рост в странах региона главным образом обеспечивался за счет ресурсно-сырьевой компоненты, то сейчас на первый план выходят уже другие сферы, например, финансовые услуги, телекоммуникационный сектор и другие, говорит Дейнека из "БКС Премьер".

"Поэтому в экономической плоскости сотрудничество РФ со странами Африки может активными темпами развиваться по целому ряду направлений, в частности, большой потенциал мы видим в области электроэнергетики и энергетического оборудования, транспорта, медицины, уже имеются примеры сотрудничества в части цифровизации и технологических решений. Кроме того, мы прогнозируем рост российского экспорта в Африку нефтепродуктов, технического оборудования, удобрений, зерна и других сельхозпродуктов", - отмечает эксперт.

По словам посла РФ в Республике Конго Георгия Чепика, совместные проекты в сфере энергетики и добычи нефти являются наиболее перспективными направлениями сотрудничества двух стран и могут получить быстрое продвижение. "В первую очередь речь идет об участии "Лукойла" в разработке крупного месторождения углеводородов на континентальном шельфе Республики Конго и сооружении нефтепродуктовода", - рассказал посол в интервью ТАСС.

Кроме того, в мае правительства РФ и Республики Конго заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. В соответствии с соглашением, Россия готова поставить Конго технологии электронного правительства, "умного" и безопасного города, решения для операторов связи и информационной безопасности.

Соседнее с Республикой Конго государство - Демократическая Республика Конго (ДРК) - также могла бы сотрудничать с Россией по целому ряду направлений, заявил в интервью ТАСС посол РФ в ДРК Алексей Сентебов. По его мнению, Россия могла бы стать перспективным партнером ДРК в "горнорудной промышленности, разведке и разработке полезных ископаемых, также велик потенциал сотрудничества в транспортном, инфраструктурном, агропромышленном секторах, здравоохранении, энергетике и финансовой сфере".

Российские IT-технологии для целого континента

Отдаленность стран Африки от высоких технологий - это распространенное заблуждение. Например, "Лаборатория Касперского" работает в Африке уже 10 лет - первый офис компании на этом континенте открылся в ЮАР в 2009 году.

Управляющий директор Kaspersky в Африке Риан Баденхорст рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", что решение выходить на растущий африканский рынок стало частью стратегии компании по расширению своего присутствия в мире. "Этот регион до сих пор продолжает быстро расти, а конкуренция в сфере IT здесь увеличивается", - отметил Баденхорст.

По данным компании, Африка является важным регионом, поэтому Kaspersky ведет свою деятельность не только в тех странах, где у нее есть офисы, но и в целом по всему континенту (через свои региональные офисы на юге, западе и востоке Африки, а также через ближневосточный офис, который работает и на Северную Африку).

При этом по количеству мобильных пользователей, проникновению интернета отдельные африканские страны являются вполне успешными, отметил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов. "Эффект новой экономики, нулевой базы дает им неплохие шансы. Говоря об Африке, наши традиционные партнеры - Эфиопия, Ангола, Мозамбик. Это те страны, которые просто являются вполне себе обеспеченными, - Кот-д'Ивуар, Кения, Танзания, которые могут, в принципе, посмотреть на большие блоки наших решений", - уточнил Мамонов.

По его словам, области, которые могут быть интересны континенту - кибербезопасность, умные города, интеллектуальные транспортные системы, системы видеонаблюдение, обработка "больших данных".

При этом российское программное обеспечение вполне может потеснить зарубежных конкурентов. Так, например, отечественная компания "Новые облачные технологии" планирует начать поставки своего программного обеспечения в Демократическую Республику Конго, рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты" представитель компании Александр Попов. В частности, речь идет о продукте "МойОфис" - отечественном конкуренте Microsoft Office.

Ожидается, что подписание соответствующего соглашения с руководством ДРК состоится 24 октября в рамках саммита Россия - Африка. Документ предусматривает возможность передачи лицензий ПО "МойОфис", создание государственных и частных облачных инфраструктур внутри ДРК, а также поддержку образовательных инициатив. До этого компания на африканском континенте не присутствовала, уточнил Попов.

Инфраструктура и строительство

Многие годы Россия активно реализует инфраструктурные проекты в странах Африки, поэтому большую роль в таком сотрудничестве будет играть опыт компаний, работающих в странах региона, Так, например, "Русал" с 2000 года ведет свою деятельность в Гвинее, которая включает строительство дорог, строительство и ремонт школ, организацию доступа населения к питьевой воде, создание рабочих мест вне горного производства и рекультивацию земель. В "Русале" отмечают, что компания внесла существенный вклад в решение транспортной проблемы столицы страны, а также построила и оборудовала более 30 артезианских скважин в регионах своего присутствия.

По данным РЭЦ, большую роль в обеспечении роста российско-африканской торговли будет играть введение в эксплуатацию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте. Российская промышленная зона - это амбициозный проект по созданию вблизи города Порт-Саид территории для российских компаний и их партнеров. Египетская сторона в рамках проекта предоставляет землю, коммуникации и ряд промышленных льгот. Россия рассматривает РПЗ как площадку для производства товаров и услуг, которые будут продаваться не только в Египте, но и в других странах Африки. Проект РПЗ является частью национального нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Кроме того, ряд стран африканского региона заинтересованы в обмене опытом с Россией в сфере строительства, рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты" министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Подробности Минстрой рассчитывает обсудить на саммите.

При этом у каждой страны есть свой специфический запрос на сотрудничество, отметил Якушев. В частности, Кения планирует масштабную программу по расселению трущоб. "У России есть опыт реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, поэтому, нам есть что обсудить с партнерами из этой страны", - сказал Якушев.

В свою очередь Намибия заинтересована в возведении доступного жилья. "У них существует в этом колоссальная потребность. А в Гане существует проблема с подтоплениями прибрежных районов, им интересен наш опыт строительства систем водоотведения. Надеюсь, достигнутые договоренности будут в скором времени эффективно воплощены", - отметил глава Минстроя РФ.

Африка в движении

Интересным для африканских стран может оказаться российский опыт создания и использования транспортной инфраструктуры. Как рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты" в Минтрансе, африканским странам Россия может предложить комплексный подход, основанный на полном жизненном цикле проектов, а также новейшие технологии цифровизации транспортных услуг. Речь идет о железнодорожном транспорте, строительстве дорожной и портовой инфраструктуры, а также об услугах в области транспортного образования.

В министерстве отметили и колоссальный опыт, накопленный в отечественной железнодорожной индустрии. "В части железнодорожного транспорта российская сторона стремится реализовать весь комплекс услуг и технологий - от начальной стадии проектирования и проработки проекта до его последующей реализации "под ключ" в любой стране мира", - говорят в Минтрансе. Помогает в этом многолетняя практика и школа строительства инфраструктуры в самых разных климатических и геологических условиях: от Арктики до пустынь.

Именно в железнодорожных грузовых перевозках позиции России наиболее сильны, соглашаются эксперты. "Везде, где нашим африканским партнерам понадобится возить грузы по железным дорогам, Россия может сделать не хуже, чем любой другой", - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"И в части строительства, и в части управления перевозками, включая организацию тяжеловесных перевозок от месторождений до портов и заводов, для России есть потенциал наращивания сотрудничества с Африкой", - добавляет вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.

Не менее перспективно сотрудничество и в сферах пассажирских перевозок, а также метрострое. "В очень актуальном для африканских городов сегменте пригородных и городских железнодорожных перевозок у нас есть и свои технологии, и наработанные практики", - говорит Блинкин. А в метрострое у России вообще беспроигрышные позиции по сравнению с Северной Америкой или Европой, подчеркивает он. "За последние годы мы строили больше метро, чем в других странах мира, за исключением Китая, - уточняет эксперт. - У нас наработанные технологии от горных изысканий до конкретной организации движения".

Цифровизация транспорта

Свой опыт Россия может предложить и в части регулирования транспортных потоков и повышения эффективности грузовой логистики, в том числе внедрение интеллектуальных транспортных систем. Они позволяют осуществлять контроль местонахождения транспортного средства по GPS/ГЛОНАСС-координатам без применения сотовой связи, мониторинг транспортных средств, телеметрию грузов, сбор данных о влажности и температуре дорожного покрытия, экологический мониторинг, управление освещением в железнодорожных парках, управление парковками и многое другое.

Также множество готовых решений у России в сфере городской цифровизации. "Это прежде всего информационные системы и все, что связано с организацией массовых пассажирских перевозок", - говорит Блинкин. Он также отмечает российский опыт в развитии агрегаторов такси, каршеринга и парковок. "Мобильные приложения в небогатых и густонаселенных африканских городах - это беспроигрышная схема, а все необходимое в части IT и организационных решений у нас налажено на пятерку", - подчеркивает Блинкин.

Например, "Яндекс.Такси" уже работает в двух странах Африки - Кот-д'Ивуаре и Гане - под брендом Yango. В октябре прошлого года компания запустила работу в Абиджане, в июне этого года - в Аккре, рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты" директор по международному развитию "Яндекс.Такси" Мушег Саакян.

"Страны находятся по соседству, но они очень разные. В Кот-д'Ивуаре мы стали первым райдшеринговым сервисом - это и хорошо, и не очень: ни водители, ни партнеры, ни пользователи не привыкли к такой модели работы. Нам пришлось вложить много сил в обучение, а ведь в стране не самый высокий уровень грамотности. Но усилия дали свои плоды, и мы хорошо растем - и по водителям, и по поездкам. Кот-д'Ивуар стал нашей первой франкоязычной страной, после него нам будет проще выходить в остальные", - рассказал Саакян.

Африка для компании - в числе интересных для развития регионов, добавляет Саакян. "Это огромный рынок, где, очевидно, высок спрос на быстрый, недорогой и безопасный заказ машины, а международные технологические платформы представлены пока всего в нескольких странах", - поясняет он.