Высокотехнологичные компании России представили в Сингапуре свои разработки

СИНГАПУР, 22 октября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Более 70 высокотехнологичных компаний из России представляют свою продукцию на открывшейся во вторник Международной выставке технологий промышленной трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Industrial Transformation Asia-Pacific 2019, ITAP). Об этом заявил на открытии российского павильона директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

"Мы привезли около 100 участников, российский павильон стал одним из самых крупных на подобных промышленных выставках в АТР", - сказал он. "Непосредственно более 20 компаний представляют свою продукцию, еще около 50 включены в электронный каталог", - добавил Дождев.

По его словам, "Сингапур является давним и надежным экономическим и торговым партнером России". Город-государство, продолжил директор департамента, "стал примером во многих областях, в том числе в сфере государственного управления, создания умных городов, транспорта, различных отраслей промышленности". "Поэтому мы рассчитываем, что выставка ITAP станет возможностью наладить новое партнерство, открыть новые рынки", - отметил Дождев.

Биометрический голос и виртуальная перчатка

Группа компаний "Центр речевых технологий" (ЦРТ) представила на выставке набор различных технологий, в том числе преобразование голоса в текст, синтез речи, а также биометрия по голосу и лицу, рассказал корреспонденту ТАСС заместитель генерального директора ЦРТ по развитию бизнеса Олег Горюнов. "Наши продукты широко применяются в России и за рубежом. Наибольшее внедрение получила система распознавания речи и биометрическое распознавание по голосу. Так, "Ростелеком" использует проект "единая биометрическая система", у Сбербанка - "биометрические слепки голоса", которые применяются для идентификации клиентов банка, звонящих в кол-центр", - сообщил Горюнов.

"Отдельно мы применяем сертифицированную в Центре информационной безопасности ФСБ систему распознавания лиц", - добавил он. По словам Горюнова, "проект используется в рамках транспортной безопасности, системах безопасных городов". "Крупнейшие проекты - в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, а также на Сахалине", - отметил он.

Уникальный человеко-машинный интерфейс, способный внедряться в виртуальную реальность и робототехнику, представляет резидент Сколково Tau Tracker. "Когда надеваешь шлем или очки виртуальной реальности, последнее, о чем думаешь, - на какую кнопку клавиатуры или "мыши" нужно нажать. Хочется как в жизни - видеть свои руки, видеть, как взаимодействуешь", - рассказал корреспонденту ТАСС основатель стартапа Илья Котов.

"Нас нередко называют перчаткой для виртуальной реальности, но функционал гораздо шире. Модуль можно не только вставить в перчатку, но также размещать на предметах, дистанционно управлять роботами, обучать их повторять движения человека", - сказал разработчик.

Окно для продвижения технологий в Азию

Россия рассматривает Сингапур как платформу для продвижения высокотехнологичной продукции на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев, который возглавляет российскую делегацию на Международной выставке технологий промышленной трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы видим огромный экспортный потенциал для наших компаний в Азии, а также большие возможности для кооперационных проектов", - отметил он. Сингапур, продолжил Дождев, "является одним из лидеров с точки зрения предоставления финансовых услуг, обеспечения кибербезопасности, внедрения искусственного интеллекта. Здесь также сформирована отличная система поддержки технологичных проектов, в том числе с международным участием". В связи с этим республика "рассматривается в качестве окна в Юго-Восточную Азию, платформы для продвижения российской продукции", заявил представитель Минпромторга, отметив "приоритет в продвижении несырьевого экспорта".

Дождев также рассказал, что "за последний год здесь уже реализовано несколько проектов с российскими компаниями, в том числе в сфере обеспечения безопасности воздушного движения, комплектации аэродромов новейшим оборудованием, отечественные предприятия участвуют в проектах по оборудованию новых сингапурских портов системами отслеживания и регулирования товаропотоков". Говоря о преимуществах российских разработчиков, руководитель департамента подчеркнул "очень сильную научную, инженерную школу России, высокий потенциал компаний. Отечественные стартапы в сферах обеспечения цифровой информации, технологиях обработки большого потока данных находятся на передовых позициях". Кроме того, он отметил, что в России "запущены программы поддержки [разработчиков и производителей], в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".