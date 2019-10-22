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Торговая война

Володин усомнился в том, что развязанные США торговые войны выгодны им самим

Спикер Госдумы подчеркнул, что лучше жить в мире и строить торгово-экономические отношения, чем заниматься такой экспансией

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Развязанные США торговые войны в отношении ряда государств могут быть не выгодны ими самим, поскольку подобная экономическая экспансия приносит лишь напряженность в международных отношениях. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном, который находится с визитом в Москве во главе делегации своей страны.

"Конечно, мы надеемся, что время, когда вводят в отношении стран санкции, время торговых войн уйдет в прошлое, осуждаем это", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. Он уточнил, что подразумевает "торговые войны, которые развязали США в отношении России, Китая, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы, Турции, Ирана". "Но самое главное - эти санкции бьют и по другим странам, по странам Евросоюза", - констатировал политик.

"Возможно, они выгодны США. И то это вопрос спорный, потому что все-таки лучше жить в мире, в дружбе и строить торгово-экономические отношения, чем заниматься такой экспансией, которая ничего, кроме напряжения, в мир не привносит", - отметил Володин. "Поэтому мы считаем, что это недопустимо, и со своей стороны делаем все, чтобы мы жили по международному законодательству, с признанием определяющей роли ООН, хотели бы, чтобы вы нашу позицию знали", - указал он.

"Я согласен с вами. Очень справедливые слова", - ответил Пак Тхэ Сон.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАКНДРРоссияТорговая война
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