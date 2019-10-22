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Обновлено 

Центробанки Белоруссии и России в октябре обсудят углубление интеграции

Заместитель председателя правления Нацбанка Белоруссии Дмитрий Калечиц сообщил, что дорожную карту рассмотрят на Межбанковском валютном совете

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Центробанки Белоруссии и России в конце октября обсудят дорожную карту в рамках углубления интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правления Нацбанка Белоруссии Дмитрий Калечиц.

"Мы ее подготовили, согласовываем с Центральным банком РФ. Ожидается, что рассмотрим ее в конце месяца на Межбанковском валютном совете", - сказал он.

По его словам, ключевые параметры находятся в области гармонизации вопросов, связанных с развитием денежно-кредитной политики, вопросов макропруденциального регулирования, банковского надзора, развития платежных систем.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В начале сентября премьеры двух стран парафировали эту программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты.

Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. 8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, предложено к этому моменту принять программу по углублению интеграции.

Новость обновлена (10:50 мск) - содержит дополнительную информацию

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